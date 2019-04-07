وحافظ كل من الفريقين على حظوظه بالمشاركة في المسابقة الأوروبية الأم، بعدما رفع خيتافي الرابع رصيده إلى 50 نقطة، وبقي متقدما بفارق نقطة على إشبيلية، مستغلَين خسارة فالنسيا (سادس مع 46 نقطة) السبت في المرحلة ذاتها أمام مضيفه رايو فايكانو صفر-2.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الليغا إلى دوري أبطال أوروبا، والخامس إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي ("يوروبا ليغ")، فيما يخوض السادس الأدوار التمهيدية للمسابقة الثانية.

وحقق إشبيلية فوزه الأحد، وهو الرابع له مقابل خسارة في المباريات الخمس الأخيرة، بهدفين متأخرين عبر روكي ميسا (84) والإسباني المغربي الأصل منير الحدادي (90+2)، بعدما كانت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (فار) قد أدت الى إلغاء هدف للاعبه الفرنسي وسام بن يدر في الدقيقة 33 بذريعة وجود خطأ قبل التسجيل.

وكما إشبيلية، احتاج خيتافي لهدف متأخر عبر أنخل لويس رودريغيز (78) للتفوق على ضيفه بلباو، محققا فوزه الأول في الدوري منذ التاسع من مارس الماضي، وبعد ذلك مباريات انتهت بتعادلين وخسارة.

وفي مباراة ثالثة ، تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه ليغانيس بهدف للأرجنتيني جوناثان كاييري (18 من ركلة جزاء)، رد عليه مواطنه جوناثان سيلفا (90+3)، فصار رصيد الأول 45 نقطة مقابل 40 للثاني.

ويلعب في وقت لاحق ليفانتي مع هويسكا، سلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وريال بيتيس مع فياريال.