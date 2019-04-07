وقلصت آمال أرسنال في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي بعد أن سجل القائد فيل جاجيلكا، الذي استدعي للعب بشكل غير متوقع قبل انطلاق اللقاء مباشرة، هدف المباراة الوحيد.

ودخل المدافع المخضرم جاجيلكا التشكيلة بعد استبعاد مايكل كين، بسبب المرض خلال الإحماء وسجل الهدف الوحيد بعد 10دقائق ليمنح فريقه الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الممتاز عن استحقاق.

وتشكل الهزيمة انتكاسة لأرسنال الذي يبقى في المركز الرابع، لكنه فقد فرصة لانتزاع المركز الثالث من غريمه توتنهام هوتسبير.

ويملك فريق المدرب أوناي إيمري 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام ومتساويا مع تشلسي الخامس في جدول الترتيب كما يتفوق بنقطتين على مانشستر يونايتد في ظل الصراع المشتعل على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتحول جاجيلكا إلى بطل لإيفرتون بعد الاستدعاء المفاجئ وأصبح أكبر لاعب سنا يسجل في الدوري الممتاز هذا الموسم، إذ يبلغ من العمر 36 عاما و233 يوما حين استغل رمية تماس من لوكا ديني ليهز الشباك.

وارتقى إيفرتون للمركز التاسع برصيد 46 نقطة، وكان بإمكانه إضافة مزيد من الأهداف إذا أحسن جيلفي سيجوردسون وريتشارليسون التعامل مع الفرص.

وكان أرسنال قريبا من التعادل عبر هنريك مخيتاريان، لكن فريق المدرب ماركو سيلفا صمد ليحافظ على الانتصار.