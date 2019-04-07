ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ماني بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم، مضيفة "يبدو أن ليفربول على استعداد لهذه المغادرة المحتملة".

وتابعت أن المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حدد اسم ممفيس ديباي، لاعب مانشستر يونايتد السابق وليون حاليا لتعويض المهاجم السنغالي.

وأوضح المصدر أن ليفربول "واثق" من خطف ديباي (25 عاما) مقابل 60 مليون يورو، مضيفا أن "الصفقة كادت تتم قبل 4 سنوات لولا دخول مان يونايتد على الخط".

وسجل ديباي، الذي انتقل إلى ليون في عام 2017، 8 أهداف في 39 مباراة للنادي الفرنسي، هذا الموسم، كما تألق مع منتخب بلاده هولندا، حيث سجل معه 7 أهداف وصنع 4 أخرى في آخر 8 مباريات له.

وسبق لصحيفة "الصن" الإنجليزية أن قالت إن ليفربول سيرفض جميع العروض التي سيقدمها ريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم السنغالي، على اعتبار أن المدرب يورغن كلوب يعول على خدماته كثيرا، حيث يعتبر من أعمدة الفريق.