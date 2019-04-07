وأوضح المصدر "النادي الملكي يرغب في تعزيز مركز خط الوسط، لذلك فإنه يستهدف بشتى الطرف اللاعب الفرنسي بوغبا، رغم صعوبة الصفقة".

وتابع: "صعوبة الصفقة تتجلى في أن مانشستر يونايتد سيقوم بكل شيء من أجل الاحتفاظ بخدمات بوغبا، إلى جانب قيمة اللاعب المالية الكبيرة، حيث تفوق 120 مليون يورو (134 مليون دولار)".

وقال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الأسبوع الماضي، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن بوغبا "أنا في الحقيقة معجب باللاعب لأنني أعرفه بشكل شخصي.. إنه لاعب مختلف ويقدم الشيء الكثير لفريقه، حيث يعرف كيف يدافع ويهاجم ويحتفظ بالكرة".

وكشف بول بوغبا (26 عاما) في تصريحات صحفية سابقة، أن حلمه اللعب لصالح "النادي الملكي"، مضيفا أنه يود التواجد مع فريق مرتبط بنجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.

وأوضح، خلال ندوة صحفية مع منتخب بلاده فرنسا: "الآن عاد زيدان إلى تدريب الفريق.. زيدان مدرب الأحلام بالنسبة لكل اللاعبين.. لكن أنا حاليا مع مانشستر يونايتد"، مضيفا "لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث في المستقبل".

ويصر مانشستر يونايتد على أن بوغبا ليس للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، خصوصا بعد الأداء الجيد الذي قدمه مؤخرا.