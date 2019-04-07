ووفقا للكاف، فقد جاء منتخب "الفراعنة" في التصنيف الأول للقرعة على رأس أحد المجموعات، فيما جاء المنتخبين الجزائري والمغربي في التصنيف الثاني.

وجاء تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" للبطولة التي تستضيفها مصر كالتالي:

- التصنيف الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون – السنغال.

- التصنيف الثاني: المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - ‏مالي – غينيا.

- التصنيف الثالث: أوغندا - جنوب إفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوي - أنجولا – بوروندي.

- التصنيف الرابع: موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر – تنزانيا.

ومن المقرر أن تجرى قرعة العرس الأفريقي يوم الجمعة المقبل في القاهرة.

وتسضيف مصر كأس أمم أفريقيا 2019 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.