وأبدى المسؤولون في النادي الملكي استعدادهم للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لمدة ست سنوات، ودفع 110 ملايين جنيه إسترليني للاعب، و100 مليون إسترليني للـ"بلوز".



وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن تقارير إسبانية، فإنه سيعلن عن الصفقة "خلال أيام"، عقب توصل الناديين لاتفاق.

وكان اللاعب البلجيكي أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب ضمن كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث قال في إحدى لقاءاته الصحفية: "ريال مدريد أفضل ناد في العالم، وحلمت باللعب ضمن صفوفه منذ كنت طفلا.



وفي حال إتمام الصفقة وفق المبلغ المذكور، سيكون هازارد ضمن قائمة أعلى الرواتب في عالم كرة القدم، حيث سيحصل على أجر أسبوعي يصل لـ350 ألف إسترليني (نحو 450 ألف دولار) على مدار ست سنوات.