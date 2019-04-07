ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن كلوب قوله لوسائل الإعلام بعد الفوز على ساوثمبتون بنتيجة 3-1 "نحن طموحون للغاية.. ونطمع كثيرا للفوز بالمباراة المقبلة".

وتأتي تصريحات المدرب الألماني قبل أيام قليلة عن المباراة المهمة أمام بورتو البرتغالي في ذهاب دور ربع النهائي، الثلاثاء المقبل.

وأضاف "سننظم التشكيلة من أجل بورتو، وسنحاول كل شيء.. المباراة ستلعب على أرضية أنفيلد، والمناسبة ربع النهائي، هذا أمر كبير بالنسبة لنا".

وتابع "نحن نحب المنافسة وسنقوم بكل شيء من أجل الفوز"، وذلك في محاولة لطي صفحة الهزيمة المؤلمة التي تلقاها "الريدز"، الموسم الماضي، في نهائي "التشامبينزليغ" على يد ريال مدريد 3-1.

ويعلق أنصار ليفربول آمالهم، هذا الموسم، على جبهتين، الأولى تتعلق بالدوري الإنجليزي، حيث المنافسة على أشدها مع مانشستر سيتي، والثانية في دوري أبطال أوروبا.

وطالت السنوات منذ إحراز "الريدز" لقب الدوري الإنجليزي، إذ لم يحققه منذ موسم 1989-1990، أما آخر لقب بدوري أبطال أوروبا فتحقق عام 2005، بعد نهائي لا ينسى أمام ميلان الإيطالي.

وختم كلوب كلامه بالقول "سنعمل كل شيء للفوز في معاركنا المقبلة، وعلينا أن نتفاءل بفرص فوزنا بلقبي الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا".

وكشفت "الغارديان" أن السيناريو المثالي لأبناء كلوب هو الفوز بنتيجة كبيرة، يوم الثلاثاء، حتى تكون مباراة الإياب "سهلة".