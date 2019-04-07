وتفقد أشرف صبحي مرفوقا بهاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، منطقة سفح الأهرامات في الجيزة، التي ستحتضن مراسم قرعة كأس أفريقيا، يوم 12 أبريل الجاري.

ونقل موقع وزارة الشباب والرياضة المصرية عن صبحي قوله "هذا الحفل سيكون الأفضل في تاريخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي سيعكس قدرة مصر التنظيمة لأي حدث رياضي عالمي".

وأضاف "القيادة السياسية لديها الإيمان الكامل بأن الرياضة هي إحدى مقومات الدولة الشاملة والقوة الناعمة التي تصنع الفارق"، مشيرا إلى أن تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية سيكون الحدث الأبرز.

وأوضح الوزير "اختيار منطقة سفح الأهرامات لإجراء حفل القرعة، يعبر عن تاريخ وحضارة مصر، الأمر الذي سيساهم في الترويج سياحيا للمنطقة على وجه الخصوص والبلاد بشكل عام".

وفي يناير الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها.

وفي مارس المنصرم، كشف الاتحاد الأفريقي أن حفل القرعة سيذاع "لجمهور عالمي يفوق المليار"، مضيفا أن "الاستعدادات تجري بشكل مكثف وعلى قدم وساق لإنجاح الحفل".

ومن المقرر أن تقام البطولة الأفريقية في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو، في مصر، بمشاركة 24 منتخبا.