ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن لاعب النادي الملكي، سيرخيو ريغيلون، قوله إن زيدان حفز الفريق بطريقة جيدة خلال فترة الاستراحة، مما جعله يتدارك الموقف ويخطف النقاط الثلاثة في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتأخر الفريق الملكي بهدف نظيف، وبعد مرور 14 دقيقة على بداية الشوط الثاني، افتتح بنزيمة حصة التسجيل، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وقال ريغيلون "شدد لنا زيدان خلال فترة الاستراحة على 4 أشياء في محاولة منه لتحفيزنا على بذل المزيد للفوز بالمباراة"، وعددها كما يلي:"ركز على التعامل (بهدوء) مع اللقاء، وعلى أننا نمر بموسم سيء، ثم قال إننا محترفون، وأشار إلى ما يجب القيام به لتجنب نتيجة التعادل أو الهزيمة".

وتابع اللاعب الإسباني "زيدان يحفزنا كثيرا، إنه جزء مهم من فريقنا.. لا أرى أن المباريات المتبقية هي اختبارات لنا للموسم المقبل كما يعتقد البعض".

يشار إلى أن هذا هو الفوز الثالث للريال بقيادة زيدان، الأول له من أصل 9 مباريات هذا الموسم تخلف في شوطها الأول.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 60 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين و13 على التوالي خلف جاره أتلتيكو وغريمه برشلونة المتصدر.

وبدأ النادي الملكي الموسم مع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا جولن لوبيتيغي، ثم استبدله بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، قبل أن يقرر الاستعانة بزيدان، المدرب الذي قاده لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.