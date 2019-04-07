وبدأ الفريق البافاري المباراة بقوة وتقدم بهدفين في غضون 17دقيقة عبر ماتس هوملز وروبرت ليفاندوفسكي وأضاف خافي مارتينيز وسيرج غنابري هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

وأصبح ليفاندوفسكي خامس لاعب في تاريخ "البوندسليغا" الذي يصل إلى 200 هدف، وهو أول أجنبي يفعل ذلك.

وتراجع أداء صاحب الأرض، الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه فرايبورغ الأسبوع الماضي، في الشوط الثاني لكنه واصل سيطرته على اللعب ثم أكمل البولندي ليفاندوفسكي الخماسية في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد بايرن إلى 64 نقطة قبل 6 جولات من النهاية، متقدما بنقطة واحدة على دورتموند.