ودخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مباراة ملعب ويمبلي في لندن، مرشحا فوق العادة للعبور إلى نهائي المسابقة، التي توج بلقبها للمرة الخامسة (الأخيرة) عام 2011.

لكن حامل لقب الدوري الإنجليزي واجه فريقا اعتمد على التكتل الدفاعي وبناء الهجمات المرتدة، ما دفع لاعبي سيتي للجوء بشكل أكبر إلى التسديد البعيد، على عكس أسلوبهم المستند أكثر الى الاختراق السريع والتمرير القصير للوصول إلى المرمى.

ولم يتأخر سيتي في تسجيل الهدف الوحيد، وذلك بعدما تقدم لاعبه البلجيكي، كيفن دي بروين، على الجهة اليمنى، ورفع كرة عرضية منخفضة ارتمى نحوها البرازيلي غابريال جيسوس وتابعها برأسه في المرمى (4).

وينتظر "السيتيزينز" المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني، الذي يجمع الأحد واتفورد بوولفرهامبتون، فيما سيقام نهائي البطولة يوم 18 مايو المقبل.