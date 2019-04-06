ويتقدم يوفنتوس في الصدارة بفارق 21 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، وسيحصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي قبل 7 مباريات من النهاية، لو خسر منافسه أمام ضيفه جنوة الأحد.

وفي حال تعادل أو انتصار نابولي، الأحد، سيتعين على يوفنتوس تحقيق انتصار واحد في أي من مبارياته السبع الأخيرة، لحسم اللقب مبكرا.

ومنح كشيشتوف بيانتك التقدم لميلان صاحب المركز الرابع في الدقيقة 39 بعد تمريرة من تيموي باكايوكو بعدما فقد يوفنتوس الكرة في وسط الملعب.

وأدرك باولو ديبالا التعادل عند مرور ساعة من اللعب من ركلة جزاء حصل عليها قبل أن يحسم البديل كين (19 عاما)، الذي تعرض لهتافات عنصرية في الفوز في كالياري الثلاثاء، المباراة في الدقيقة 84.