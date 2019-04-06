وبعد فوزه في مباراتيه الأوليين بإشرافه، مني الريال، الأربعاء، بهزيمته الأولى مع الفرنسي أمام مضيفه فالنسيا 1-2 في المرحلة السابقة، وكاد أن يتلقى السبت الثانية على يد إيبار، الذي سبق له أن أحرج منافسه العملاق باكتساحه ذهابا بثلاثية نظيفة حين كان تحت إشراف سولاري.

وبفوزه الثالث بقيادة زيدان والأول له من أصل 9 مباريات هذا الموسم تخلف في شوطها الأول، رفع ريال رصيده الى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين و10 على التوالي خلف جاره أتلتيكو وغريمه برشلونة المتصدر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لاحقا بين الأخيرين.

وواصل زيدان سياسة التدوير في تشكيلته بإعادة الويلزي غاريث بيل وإيسكو إلى التشكيلة الأساسية، بينما جلس الألماني توني كروس ولوكاس فاسكيز على مقاعد البدلاء على غرار البرازيلي كاسيميرو.

وبدأ النادي الملكي الموسم مع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا جولن لوبيتيغي ثم استبدله بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، قبل أن يقرر الاستعانة بزيدان، المدرب الذي قاده لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.