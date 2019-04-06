وسجل البلجيكي يوري تيلمانز (24) وجايمي فاردي (48 و84 من ركلة جزاء) رافعا رصيده إلى 15 هدفا على لائحة الهدافين، وجيمس ماديسون (79) أهداف ليستر سيتي، وأرون موي (52 من ركلة جزاء) هدف هدرسفيلد.

واقترب الهداف الإنجليزي فاردي من هدافي الدوري، حيث تفصله 4 أهداف عن المتصدر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، و3 أهداف عن الوصيف محمد صلاح.

وسجل ليستر الفوز الرابع على التوالي في خامس مباراة بقيادة رودجرز، الذي خلف الفرنسي كلود بويل المقال من منصبه، بعدما استهل مشواره معه وعودته إلى الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام واتفورد 1-2، قبل أن يقوده إلى الفوز على فولهام 3-1 وبيرنلي 2-1 وبورنموث 2-صفر.

وأشرف رودجرز على ليفربول بين عامي 2012 و2015، وقاده إلى مركز الوصافة عام 2014، قبل أن ينضم إلى سلتيك عام 2016، ويقوده إلى تحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحلية وكأس الرابطة مرتين تواليا.

واستعاد ليستر سيتي المركز السابع من واتفورد، الذي كان تغلب على فولهام 4-1 الثلاثاء.

ويملك ليستر سيتي 47 نقطة مقابل واتفورد، الذي يملك مباراة مؤجلة، ويخوض الأحد نصف نهائي مسابقة كأس إنكلترا ضد ولفرهامبتون.

وانتزع كريستال بالاس فوزا غاليا من مضيفه نيوكاسل بهدف وحيد سجله الصربي لوكا ميليفوييفيتش (81 من ركلة جزاء)، وعزز حظوظه بالبقاء في الدوري الممتاز.

واستغل كريستال بالاس خسارة بورنموث أمام ضيفه بيرنلي 3-1 لينتزع المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بورنموث و4 نقاط عن نيوكاسل الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر.