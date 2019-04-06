وقدم الأهلي عرضا لا يليق بفريق توج بلقب البطولة 8 مرات، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين قبل أن يخسر أمام الوداد البيضاوي المغربي (2017) والترجي التونسي (2018).

وبدا لاعبو المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي شبه تائهين في أرض الملعب، في مواجهة بطل المسابقة 2016، والذي باغت الفريق المصري منذ البداية، وقدم أسلوب لعب تنوع بين الهجمات المرتدة، والاختراقات السريعة على الجناحين، في ظل ثغرات دفاعية "أهلاوية" قاتلة.

وأثمر ضغط الفريق المضيف هدفين سريعين في الشوط الأول، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 14 عبر لاعبه ثيمبا زواني، الذي استغل كرة عرضية منخفضة من الجهة اليسرى، فانسل بين المدافعين وحولها بقدمه بسهولة في شباك الحارس محمد الشناوي.

وعزز صن داونز النتيجة بعد أقل من 10 دقائق، بعد ركلة حرة نفذت ساقطة داخل منطقة الجزاء، فشل مدافعو الأهلي في إبعادها وتجاوزتهم دون مضايقة، وصولا إلى واين أريندسي الذي حولها لداخل الشباك (23).

وكاد ماميلودي أن يزيد من غلته سريعا لولا تصديات الشناوي ووقوف الحظ بجانب الأهلي، إذ تكفلت عارضة المرمى المصري بالتصدي لمحاولتين في ظرف دقيقة واحدة (32)، الأولى عبر زواني خدعت الشناوي وارتدت من أسفل العارضة إلى القائم الأيمن، قبل أن تتحول ركنية أثمرت تسديدة من لومفو كيكانا ارتدت من العارضة أيضا.

ولم يتحرك الأهلي جديا سوى في ختام الشوط الأول، علما بأن لاسارتي أجرى تغييرين في الدقائق الـ45 الأولى: أولهما اضطراري بعد ربع ساعة لإصابة سعد سمير وخروجه على حمالة ودخول ياسر إبراهيم، والثاني قبل نحو 10 دقائق من النهاية بإخراج محمد هاني ودخول ناصر ماهر.

وأثمر دخول ماهر أخطر فرصة للأهلي، اذ سدد بقوة من داخل المنطقة تصدى لها حارس صن داونز دينيس أونيانغو على مرحلتين (37)، قبل فرصة أقل خطورة بلمسة من قدم عمرو السولية في داخل المنطقة بعد عرضية من الجهة اليمنى لأحمد فتحي، أوقفها الحارس أيضا (44).

وبدلا من التعويض في الشوط الثاني، تكبد الأهلي غلة ثلاثية بدأت بتسجيل صن داونز الهدف الثالث من عبر ركلة جزاء نفذها ريكاردو ناسيمينتو بنجاح بعد عرقلة ليبوهانغ مابوي من قبل الشناوي (47).

وأضاف الأوروغوياني لياندرو سيرينو الهدف الرابع بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعدما تلاعب لاعبو صن داونز بمدافعي الأهلي (62)، قبل ان يختتم باكامني مهلامبي مهرجان الأهداف بعد هجمة مرتدة أثمرت تمريرة حاسمة من ثابيلو مورينا (82).

وأصبح الأهلي المصري بحاجة إلى معجزة في مباراة الإياب لتعويض الخسارة الكبيرة على أمل بلوغ الدور نصف النهائي.