وأوضح "كمهاجم تسنح لك فرص وكل مهاجم هو إنسان، ربما يحظى بلحظات جيدة وأخرى أقل من ذلك (...) لكنه بقي هادئا على الدوام للتعامل مع الموقف".

وسجل النجم المصري، الجمعة، هدفه الـ50 في الدوري مع ليفربول منذ انضم إلى صفوفه في صيف عام 2017، وساهم بفوزه على مضيفه ساوثهمبتون 3-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين من البريمييرليغ.

وأعادت هذه النتيجة ليفربول الباحث عن لقبه الأول في بطولة إنجلترا منذ 1990 إلى الصدارة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي له مباراة مؤجلة.

وقال كلوب بعد المباراة: "لم أشكك أبدا بأنه لاعب رائع في تشكيلتي"، مضيفا أن الهدف "كان الـ50 (لصلاح) مع ليفربول، وهذا رقم مذهل".

وعدد المباريات، التي احتاج إليها صلاح لبلوغ عتبة الخمسين هدفا في الدوري الممتاز (69 مباراة) هو رقم قياسي في تاريخ ليفربول، وأفضل من رقم الإسباني، فرناندو توريس، الذي سجل الهدف الـ50 في مباراته الـ72.

كما بات صلاح ثالث أسرع لاعب في تسجيل هذا العدد من الأهداف لفريقه في الدوري الممتاز، بعد آلان شيرر (66 مباراة مع نيوكاسل)، والهولندي رود فان نيستلروي (68 مباراة مع مانشستر يونايتد).

صلاح: لم أفكر بالتمرير

من جانبه، قال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" إن التسجيل مجددا جعله "سعيدا جدا (...) لتمكني من مساعدة الفريق. هذا هو الأهم بالنسبة إلينا".

وردا على سؤال عما إذا كان قد فكر بتمرير الكرة إلى فيرمينو بدلا من محاولة التسجيل بنفسه، قال الدولي المصري "كلا، على الإطلاق! أعتقد أنك كلاعب مهاجم عليك التسجيل. أنا أفكر دائما بالتسجيل".

وتابع "اتخذت القرار بتسديد الكرة والتسجيل. أنا سعيد بذلك"،