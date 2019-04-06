وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيسكو قرر البقاء مع ريال مدريد، والاستمرار في العمل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية برحيل إيسكو عن ريال مدريد خلال فترة سولاري، الذي همش إيسكو، وكانت علاقة الطرفين متوترة، وغالبا ما كان يتم الاعتماد على إيسكو بديلا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن إيسكو يملك أسبابا اجتماعية تمنعه من مغادرة إسبانيا، إذ لديه ابنين يعيشان بين مالاغا ومدريد، كما ينتظر طفلا من شريكته سارة.

وارتبط إيسكو (26 عاما) بالانتقال إلى يوفنتوس ومانشستر سيتي وتشلسي، لكن يبدو أن حلم هذه الأندية بالتعاقد معه قد تبخر مع عودة زيدان إلى ريال مدريد.

وانضم إيسكو إلى ريال مدريد صيف عام 2013 قادما من مالاغا، وسجل مع الفريق الملكي 48 هدفا وصنع 52 في 269 مباراة، علما بأن عقده مع الميرينغي يمتد حتى عام 2022.