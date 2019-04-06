وحاول المدافع العراقي تنفيذ الركلة على طريقة "بانينكا"، إلا أنه فشل فشلا ذريعا، عندما سددها ضعيفة جدا، ليمسكها حارس المرمى بسهولة بالغة، في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء.

وجاءت ركلة الجزاء أمام أنظار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس، الذي حسم اللقاء لاحقا بصناعته الهدف الأول، وتسجيله الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 لمصلحة غالاكسي.

وأثارت تسديدة علي عدنان السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفتها صفحة لوس أنجلوس غالاكسي "بالمضحكة"، بينما أثنى آخرون على مستواه بشكل عام خلال المباراة.

وخاض عدنان مساء الجمعة ثاني مباراة له بقميص فانكوفر الكندي، الذي انتقل له على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل، وكان قد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى التي خاضها أمام سياتل ساوندرز.