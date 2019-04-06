وبات وريورز، الذي تفوق على كافاليرز في الدور النهائي للمسابقة العام الماضي، على بُعد انتصار واحد من انتزاع صدارة القسم الغربي قبل الأدوار الإقصائية بعدما حقق فوزه 55 مقابل 24 هزيمة.

وتفوق وريورز على كافاليرز، الذي تراجع بشدة هذا الموسم بعد رحيل ليبرون جيمس إلى لوس أنجلوس ليكرز، من البداية وحتى النهاية.

لكن وريورز أهدر تقدمه بفارق 21 نقطة وأصبحت النتيجة 115-112 قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية، بحسب وكالة "رويترز".

وحصل كليفلاند على فرصة لإدراك التعادل لكن كولين سيكستون أهدر رمية ثلاثية.

لكن كوري رد برمية ثلاثية ناجحة ليضع وريورز على طريق فوزه الرابع على التوالي على أرضه.

وأنهى كوري المباراة بتسجيل تسع رميات ثلاثية من 12 محاولة ليتعافى بذلك من ظهوره بشكل متواضع عندما اكتفى بإحراز سبع نقاط أمام ليكرز يوم الخميس.