وفاز رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بنتيجة 3-1، واستعاد ليفربول الصدارة برصيد 82 متفوقا على مانشستر سيتي بشكل مؤقت.

وحمل هدف صلاح الرقم 50 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وأصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يصل إلى 50 هدفا في البريميرليغ.

ونجح صلاح في الوصول إلى هذا الرقم في مباراته رقم 69 مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي، وحطم رقم الإسباني فيرناندو توريس الذي احتاج إلى 72 مباراة للوصول إلى 50 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وعند تسجيل صلاح للهدف، احتفل بشكل استثنائي حيث خلع قميصه، واتجه إلى مدرجات جماهير "الريدز"، وهنا وقع المشهد الطريف الذي رصده أحد المتابعين ونشره عبر حسابه على تويتر.

فبينما كان روبرتسون وهندرسون مندفعين باتجاه صلاح لمعانقته، سحب النجم المصري جسده بشكل سريع فانتهى المطاف بـ"حضن إجباري" بين روبرتسون وهندرسون.

وفي حديث له مع شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة، قال صلاح: "إنه الهدف رقم 50 لي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وهو هدف استثنائي بالنسبة لي."

وأضاف "أنا سعيد وفخور بالهدف الذي أحرزته اليوم، خاصة وأنه يأتي بعد 8 مباريات لم أذق فيها طعم الشباك(في كل المنافسات)، وسعيد بمساعدتي للفريق أيضًا، وهذا هو الأهم."

من جهته، عبر كلوب عن سعادته بهدف صلاح وأشاد به قائلا: "الأهداف التي سجلناها من الطراز العالمي. هدف سوبر من صلاح، انطلاقة سوبر، وإنهاء بشكل رائع."

وأكد المدرب الألماني أنه لم يشك يوما في عودة صلاح إلى التهديف، وقال :" سمعت إنه الهدف رقم 50، إنه رقم لا يصدق."