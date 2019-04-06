وأوضحت الصحيفة، أن مهاجم "البلوز" هازارد سيوقع عقدا لمدة 6 سنوات، اعتبارا من الموسم القادم.

وقالت الماركا إن مدرب الريال زين الدين زيدان منح موافقته النهائية لإدارة الفريق الملكي بشأن انتقال هازارد إلى مدريد، بعد أن أخذ احتياجات النادي الحالية بعين الاعتبار .

والمدرب الفرنسي معجب جدا بمهارات نجم منتخب "الشياطين الحمر"، بما في ذلك سرعته، بالإضافة إلى العديد من المهارات التي يفتقر إليها خط وسط "اللوس البلانكوس".

تجدر الإشارة إلى نادي ريال مدريد كان قد تفاوض بقوة خلال "الميركاتو" الصيف مع تشلشي للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ، لكن طلب الفريق اللندني مبلغ 200 مليون يورو جعل إدارة "الميرنغي" تغض النظر عن الموضوع وقتها.