وافتتح ساوثهمبتون التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق اللاعب شاين لونغ بتمريرة من وسط الملعب، إلى أن وصلت إليه أمام المرمى ليحرز الهدف الأول (د9) في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ثم تعادل لليفربول الغيني نابي كيتا في (د36)بعد هجوم ضاغط على مرمى ساوثهمبتون انتهت بعرضية رائعة من أرنولد من جهة اليمين قابلها كيتا برأسية في المرمى.

وبعد غياب عن التسجيل لـ6 مباريات في الدوري، عاد النجم المصري محمد صلاح في (د 80) ليفك نحسه بتسجيل الهدف الثاني لـ"الريدز"، بعد كرة من وسط الملعب أخذها بسرعته المعتادة ركضا بمجهود فردي حتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد بيسراه على يسار الحارس لتسكن شباك المرمى.

وفي (د 88)، بهجمة سريعة لفريق ليفربول من جهة اليمين أرسل فيرمينو عرضية أرضية قابلها هندرسون القادم من الخلف بتسديدة أرضية سكنت الشباك.