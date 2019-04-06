وطلب رئيس الفريق البافاري من لاعبيه تقديم الأفضل وبذل قصارى جهدهم من أجل الفوز على بوروسيا دورتموند وانتزاع صدارة البوندسليغا، قبل أن يشدد على عدم رغبته بتقبل الأعذار في حال عدم تحقيق المطلوب.

وقال هونيس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: " يوم السبت لن تكون هناك أعذار، علينا تقديم الأفضل أمام دورتموند، لا أتخيل أبدا الهزيمة في هذه المباراة، يجب علينا تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة ولا بديل عن ذلك".

وتابع بقوله: “إن لم نحقق الفوز سأظل أهدف إلى أن نكون أبطال ألمانيا، لكننا سنبدو وكأننا لم نحصد الكثير، لأننا خسرنا أيضا المباراة الأولى ضد دورتموند، فريقنا يجب أن يستعرض رغبته في التتويج من خلال الفوز السبت".

ويعتقد هونيس أن اللقب لن يحسم عبر نتيجة مباراة الغد بسبب المباريات الكثيرة المتبقية على نهاية الدوري الألماني وأضاف: “المنافسة ستكون شرسة حتى نهاية الموسم بغض النظر عما ستسفر عنه الصراعات الثنائية"

ويتصدر دورتموند ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ، وقد تكون مباراة القمة السبت مفصلية لحسم صراع الدوري.