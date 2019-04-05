وفي مؤتمر صحفي قبل مباراة "الملكي" أمام إيبار بالدوري الإسباني، أشار زيدان إلى أن "شح" الأهداف هذا الموسم كان أبرز أسباب تراجع الفريق في جميع البطولات.

وقال المدرب الفرنسي: "العام المقبل سنرى ما بإمكاننا فعله حول موضوع الأهداف .. هذا العام غياب الأهداف كلفنا الكثير، والإحصاءات تثبت ذلك".



وأضاف: "علينا بتقبل أن هذا العام واجهنا مشاكل في التسجيل، ولكننا سنغير ذلك".

وأتت تصريحات زيدان بمثابة "وعد" للجماهير بتعاقدات قريبة في المراكز الهجومية، تعوض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للفريق.

وسجل ريال مدريد 53 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهي حصيلة أقل بنسبة 26 هدفا من غريمه برشلونة، مما يدل على الفارق الهجومي الكبير بين الفريقين.

وخرج ريال مدريد مبكرا من سباق الدوري الإسباني، كما ودع بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الملك الإسباني.