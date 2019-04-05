ونقل موقع ليفربول الرسمي عن ماني قوله عندما سئل عما إذا كان يسعى للفوز بالحذاء الذهبي: "أن نكون صادقين، والجميع يعرف هدفنا الآن. الفوز بالدوري الممتاز، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لكل لاعب. ليس اللاعبون وحدهم، بل جميع مشجعي نادي ليفربول لكرة القدم حول العالم يريدون هذه الكأس. هذا هو أهم شيء الآن".

وسجل لاعب ليفربول رقم 10-11 هدفًا في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات، ليدخل التنافس على الحذاء الذهبي للدوري الممتاز.

وتشهد مباراة يوم الجمعة أمام ساوثمبتون عودة ماني إلى سانت ماري، حيث مثل الفريق هناك لمدة عامين قبل انتقاله إلى ليفربول في عام 2016.

وحصل ماني على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس لينهي هيمنة زميله محمد صلاح على الجائزة، بينما يفصله عن صدارة هدافي الدوري هدفين فقط لصالح سيرخيو أغويرو المتصدر بـ19 هدف.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة الترتيب بفوزه 2-0 على كارديف سيتي، مساء الأربعاء، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ولكن لا تزال الفرصة سانحة للريدز للتصدر عندما يلتقي بساوثمبتون، الذي كان ماني يدافع عن ألوانه في الماضي.