ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين، يتوقع أن يدر اللاعبين الخارجين من النادي على إدارة ريال مدريد دخلا قد يصل إلى 500 مليون يورو.

ونشرت صحيفة "أس" الإسبانية أسماء المرشحين للخروج من "الملكي"، وقيمتهم السوقية في حال البيع، وتأتي أسباب البيع بين تراجع مستوى البعض، ورغبة آخرين بالخروج لخوض تجربة جديدة.

وبات استمرار عدد من لاعبي ريال مدريد على المحك بعد نهاية الموسم، وق يكون الثلاثي رافائيل فاران وتوني كروس وخاميس رودريغيز، الأكثر إفادة ماديا للنادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يقدر «ترانسفير ماركت» قيمة كل منهم بـ 80 مليون يورو، أي أنه في حالة بيعهم بهذا الرقم، فإنهم سيمنحون إدارة "الميرنغي" 240 مليون يورو.

إلا أن إدارة الملكي لا ترغب في رحيل المدافع الفرنسي، وتخطط الإدارة لمنحه راتبا أكبر، ولن تسمح برحيله بمبلغ أقل من 100 مليون يورو.

أما بالنسبة للكولومبي خاميس رودريغيز، المعار إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني منذ الموسم الماضي، فإن عقد إعارته يتضمن خيارا يتيح للنادي البافاري ضمه مقابل 42 مليون يورو فقط.

بيل وإيسكو

ويعد غاريث بيل وإيسكو من أكثر اللاعبين الذين تدور حولهم أنباء تفيد باقترابهم من الرحيل، ورغبة ريال مدريد في التخلص منهم.

وحسب "ترانسفير ماركت"، فإن قيمة الويلزي تساوي 70 مليون يورو، فيما تساوي قيمة إيسكو 60 مليون يورو، أي أن بيعهما بهذا المبلغ ستكون قيمته الإجمالية 130 مليون يورو.

إلا أن غاريث بيل وبالنظر إلى قيمته التي انتقل بها مسبقا، ورغم تراجع مستواه وتأثره بالإصابات، سيكلف انتقاله أكثر من 100 مليون يورو، أما لاعب الوسط الإسباني سيرحل بمبلغ يفوق بكل تأكيد تقييم الموقع.



مارسيلو وكوفاسيتش

وفي السياق، أثار مارسيلو حالة من الجدل على مدار الموسم الحالي، في ظل تراجع مستواه، وابتعاده عن المشاركة، وانتشار أخبار عن اقتراب انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وتقدر قيمته السوقية بـ 35 مليون يورو، وهي ذات القيمة التقديرية للكرواتي ماتيو كوفاسيتش المعار إلى نادي تشلسي الإنجليزي، مما يعني إضافة 70 مليون يورو محتملة لخزائن "الميرنغي".

ماريانو وفاييخو

ماريانو دياز الذي عاد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من نادي ليون الفرنسي، تقدر قيمته السوقية بـ 20 مليون يورو، وهي القيمة الأدنى التي قد يحصل عليها النادي الملكي في حالة رحيله.

أما بالنسبة إلى المدافع خيسوس فاييخو، والذي تقدر قيمته بـ 10 ملايين يورو، قد يتم بيعه بشكل نهائي، أو بيعه مع خيار إعادته، أو إعارته من أجل استعادة مستواه.

وفي المجمل، فإنه وحسب «ترانسفير ماركت»، وعلى الرغم من أن القيم السوقية لهؤلاء النجوم أقل كثيرًا من المنطقي، فإن ريال مدريد في حالة بيع تلك الأسماء تحديدًا قد يحصل على 470 مليون يورو، مع خصم 38 مليون يورو من سعر خاميس رودريغيز، بسبب الاتفاق مع بايرن ميونيخ، فإن ذلك سيمنح ريال مدريد قيمة تصل إلى 432 مليون يورو.