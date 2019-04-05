وتعليقا على سؤال بشأن هازارد، قال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مباراة ضد إيبار في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري:"ما يمكنني قوله هو أنه لاعب أقدره، والجميع يعلم ذلك".

وتابع:"سبق له أن لعب في فرنسا (مع ليل)، وتابعته كثيرا وأعرفه شخصيا. لكن لا جديد بشأن رأيي به كلاعب: هو لاعب رائع"، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن زيدان رفض التطرق إلى ما إذا كان ريال مدريد سيحاول التعاقد مع صانع الألعاب البلجيكي، مكتفيا بالقول: "لن أدلي برأيي الخاص، سنتحدث بهذا الشأن في نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم المقبل".

ويرتبط هازارد (28 عاما) بعقد مع تشلسي حتى 2020، لكن مستقبله مع الفريق اللندني لا يزال منذ أشهر مدار أخذ ورد، أكان من خلال التقارير الصحفية، أو تصريحاته الخاصة، أو تلك التي يدلي به مدربه الحالي في تشلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وبحسب التقارير، لم يوافق هازارد حتى الآن على تجديد عقده مع تشلسي على رغم عرض إدارة الأخير راتبا أسبوعيا يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني (نحو 450 ألف دولار أميركي)، فيما دعا ساري الطرفين لحسم المسألة، مؤكدا أنه لن يكون قادرا على منع رحيل اللاعب في حال رغب بذلك.

ويتوقع أن يحاول تشلسي التمسك باللاعب، لاسيما في ظل عقوبة حظر التعاقدات التي فرضها بحقه الاتحاد الدولي (فيفا)، والممتدة لفترتي تعاقد (أي حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020).

وفي حين وعد زيدان بعد عودته إلى "الميرنغي" بإحداث تغييرات في صفوفه، تشير تقارير صحفية إسبانية الى أن إدارة النادي برئاسة، فلورنتينو بيريز، ستضع في تصرفه ما قد يصل إلى 500 مليون يورو للتعاقدات الجديدة.

وفي مؤتمره الجمعة، رفض زيدان التطرق لمصير أي من لاعبيه الحاليين، مؤكدا "لم أتخذ أي قرار، يتبقى أمامنا شهر ونصف شهر من التنافس".