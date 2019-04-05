وذكرت جيورجينا رودريغيز، أنها أحبت رونالدو منذ لقائهما لأول مرة في متجر لبيع الملابس بالعاصمة الإسبانية مدريد في يونيو 2016.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور"، فإن جيورجينا أكدت أن الحب كان متبادلا من الطرفين، "كنت أعمل في متجر غوتشي بمثابة مساعدة مبيعات، وهناك التقينا".

وأضافت أنهما التقيا مجددا في اليوم الموالي، لكنهما اختارا مكانا بعيدا عن العمل حتى يتحدثا براحة "بالنسبة إلينا، لقد كان حبا من النظرة الأولى".

ورسمت جيورجينا، 25 عاما، صورة مثالية عن الحياة التي تيعشها بجانب رونالدو الذي انتقل في الصيف الماضي إلى مدينة تورين الإيطالية حتى يلعب في صفوف يوفنتوس.

وأنجب الشريكان ابنتهما ألانا مارتينا التي تبلغ من العمر سنة واحدة، وقالت جيورجينا، في مقابلة مع مجلة "هولا" إنها ستسعد لو أنها تزوجت "الدون" لكنها نفت كونهما مرتبطين.

وقالت جيورجينا، وهي من أم إسبانية وأب أرجنتيني، إنها تقضي اليوم بين رعاية الأطفال وممارسة التمارين الرياضية ومشاهدة التلفزيون إلى جانب رونالدو قبل الخلود إلى النوم.