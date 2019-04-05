ونقلت صحيفة "الغارديان" عن المدرب الألماني قوله إن مانشستر سيتي يعتبر حاليا "أفضل فريق في العالم"، وهو مرشح بأفضلية قليلة عن برشلونة ويوفنتوس وليفربول للفوز بأغلى الألقاب الأوروبية.

وتابع كلامه: "لقد رأينا برشلونة يعاني أمام فياريال، لكنه ما زال على الطريق الصحيح، ويوفتنوس يقدم مسيرة رائعة في الدوري الإيطالي، بيد أن مصيره في دوري الأبطال قد يعتمد على مدى تألق نجمه كريستيانو رونالدو، وأظن ان مان سيتي هو أكثر استقرارا من الفريقين، ولكن بفارق بسيط".

ونوه كلوب إلى أنه غير متهم بمدى احتمال فوز إحدى الفرق الثلاثة باللقب، مردفا: "لست مهتما بأي احتمالات، ما يهمني حاليا هو أن يركز ليفربول على مبارياته وأن نبذل كل جهدنا بغية الانتصار فيها سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري الأبطال."

وأشار إلى أن الفوز الصعب على ضيفه توتنهام في البريميرليغ جعل فريقه سعيدا، لكن- والكلام لكلوب- يجب الالتفات الآن لمباراة ساوثامبتهون في الدوري يوم الجمعة، ثم الاستعداد لملاقاة بورتو البرتغالي، وذلك قبل مواجهة تشلسي في مباراة صعبة للغاية.

وختم كلامه: "سنعمل كل شيء للفوز في معاركنا القادمة، وعلينا أن نتفاءل بفوزنا بلقبي الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، ورغم أن كثييرين، وأنا منهم، يعتقدون أن مان سيتي قادر على تحقيق الرباعية التاريخية، (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، أبطال أوروبا)، ولكني لست متهما بآراء الناس خاصة الذين ليسوا معنا".