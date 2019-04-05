وشارك في التحدي بالإضافة إلى صلاح، كل من الكرواتي العائد من الإصابة ديان لوفرين والهولندي جورجينيو فينالدوم وأليكس أوكسليد-تشامبرلين الذي يتعافى من الإصابة ويقترب من العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر عدة أشهر.

ويظهر مقطع فيديو للتحدي، نشره موقع ليفربول عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنافس اللاعبين بطريقة مرحة على إصابة عارضة المرمى من حوالي 25 مترا.

وبدا لوفرين الأكثر دقة في التحدي، إذ تمكن من إصابة العارضة 3 مرات، وفشل في إحدى الكرات التي سددها بشكل استعراضي.

ورغم نجاحه في إحدى التسديدات، بدا صلاح الأكثر إخفاقا في إصابة العارضة، وظهر زملاؤه وهم ينادونه بـ"الفاشل" على سبيل المزاح.

واضطر صلاح، هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، في نهاية التحدي إلى الخضوع لعقوبة بدنية وتنفيذ تمرين الضغط وسط ضحكات زملائه.

وربما يحاول لاعبو ليفربول عبر الأجواء المرحة، تخفيف الضغط، قبل المواجهة القوية خارج أرضهم أمام ساوثامبتون والتي يسعون من خلالها إلى استعادة الصدارة ولو مؤقتا من مانشستر سيتي الذي يتفوق على "الريدز" بنقطة في صدارة الترتيب.