ولا تفصل سوى نقطة واحدة بين النصر والهلال (61 مقابل 60).

ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى دقيقة واحدة حتى افتتح النصر التسجيل إثر عرضية لعبها المغربي نورالدين امرابط لتجد مواطنه عبدالرزاق حمدالله الذي لعبها برأسه على يسار عبد الله الشمري (2).

ومن هجمة منسقة شارك فيها عدة لاعبين، مرر النيجيري أحمد موسى كرة عرضية للبرازيلي بتروس ماثيوس الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى على يسار الشمري (8) معززا تقدم فريقه.

وكاد النصر يسجل هدفاً ثالثا، لكن الشمري أمسك ببراعة رأسية البرازيلي مايكون بيريرا (21) قبل أن يصوب حمد الله كرة قوية تصدى لها الحارس لتعود وترتطم بالمدافع المصري محمد عطوة وتتهادى خطأ داخل شباكه (29).

ومن هفوة دفاعية، أضاف النصر رابع أهدافه عندما خطف حمد الله نجم المباراة بلا منازع الكرة متجاوزاً الحارس قبل أن يصوبها قوية في سقف المرمى (38).

وفي الشوط الثاني، واصل النصر أفضليته واكمل حمد الله الهاتريك مسجلا الهدف الخامس لفريقه عندما وضعه البرازيلي جوليانو دي باولا في مواجهة المرمى ليلعب الكرة على يمين الشمري (60). معززا صدارته لترتيب الهدافين بعدما رفع رصيده الى 25 هدفا.

وتضاعفت مشاكل الرائد عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمهاجمه صالح الشهري (68)، وأضاع البديل عبد الله السالم فرصة هدف سادس عندما واجه المرمى ولعب الكرة بجوار القائم (70).

وعاد الهلال من بعيد، وانتزع فوزا صعبا عندما حول تخلفه أمام مضيفه الحزم بهدفين إلى فوز 3-2.

ونجح الحزم في التقدم عندما تجاوز البرازيلي رودولفو الميدا أكثر من مدافع قبل أن يصوب الكرة قوية على يمين عبد الله المعيوف (18).

وأضاف الحزم هدفه الثاني إثر كرة نفذت من ركنية ارتقى لها المدافع الجورجي زوراب تسيسكا ولعبها برأسه داخل المرمى (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، قلص الهلال الفارق إثر كرة رأسيه للفرنسي بافيتيمبي غوميس (48).

ولاحت فرصة للهلال لتعديل النتيجة، لكن رأسية البرازيلي كارلوس إدواردو مرت بمحاذاة القائم (54). ثم صوب الإيطالي جوفينكو كرة قوية مرت بجانب القائم أيضا(60).

وحصل الهلال على ركلة جزاء أطاح بها محمد الشلهوب فوق العارضة (66) قبل أن ينجح غوميس في ادراك التعادل إثر كرة استقبلها داخل منطقة الجزاء قبل أن يلعبها قوية على يسار مليك عسله (73).

وفي الدقيقة الأخيرة، حسم الهلال الامور في صالحه بواسطة البديل الأسباني جوناثان سوريانو (90).