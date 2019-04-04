وأعلن النادي الكاتالوني "ديمبلي وغاسبر سيليسن (حارس مرماه الهولندي الذي يعاني من إصابة بدوره) شاركا بقسم من تدريبات الفريق".

وكان ديمبلي قد أصيب بتمزق عضلي خلال مباراة فريقه ضد ليون الفرنسي (5-1) في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال في 13 مارس الماضي، عندما أعلن حينها ناديه غيابه لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وكشفت الصحف الإسبانية أن ديمبلي لن يكون جاهزا لخوض مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي السبت، لكنه قد يلتحق بالمجموعة في المباراة ضد مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن المدرب إرنستو فالفيردي سيخضعه لفحص الجمعة، لكنه على الأرجح لن يستدعيه إلى القائمة الرسمية المدعوة لمواجهة أتلتيكو لكي يكون جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد".

بدورها، أشارت صحيفة "آس" إلى "وجود حظوظ ليكون ضمن اللائحة ضد مانشستر يونايتد".