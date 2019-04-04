ونقلت "رويترز" عن اتحاد الكرة الإنجليزي إن أندية الدوري الممتاز "البريميرليغ" أنفقت رقما قياسيا بلغ 260 مليون جنيه استرليني (341.3 مليون دولار) لوكلاء اللاعبين العام الماضي.

ووفقا للأرقام التي كشف عنها الاتحاد، فإن ليفربول المنافس على اللقب تصدر الأندية العشرين بعدما دفع 43.7 مليون إسترليني (57.22 دولار) في صورة عمولات لوكلاء اللاعبين على مدار 12 شهرا، انتهت في 31 يناير الماضي، متقدما على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجتمعين.

وأنفق ليفربول الكثير للتعاقد مع لاعبين جدد قبل بداية الموسم الحالي حيث دفع 117 مليون إسترليني لضم الحارس أليسون من روما، ونابي كيتا من لايبزيغ، وفابينيو من موناكو، وشيردان شاكيري من ستوك سيتي.

وحل تشلسي في المركز الثاني بمبلغ 26.8 مليون إسترليني (35 مليون دولار)، يليه مانشستر سيتي 24 مليون إسترليني (31 مليون دولار)، فيما حل كارديف سيتي في المركز الأخير بمبلغ 2.8 مليون إسترليني (3.6 مليون دولار).

وأنفق توتنهام هوتسبير 11 مليون إسترليني (14.4 مليون دولار) في صورة عمولات للوكلاء، رغم عدم تعاقده مع لاعبين جدد في آخر فترتي انتقال.

وقال الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في سبتمبر الماضي إنه سيجري إصلاحات في نظام انتقالات اللاعبين و تقييد إعارتهم، والحد من الرسوم التي يتقاضاها الوكلاء.