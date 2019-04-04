وتتبقى 6 جولات من عمر المسابقة، ما يعني أن كل فريق يتبقى له 540 دقيقة تقريبا فوق البساط الأخضر ستحسم اللقب الحائر بين العملاقين.

لكن مواجهات ليفربول المتبقية تبدو أسهل نظريا بالنظر إلى الأسماء المنتظر مواجهتها.

وتمثل مواجهة ليفربول مع تشلسي على ملعب الأول "أنفيلد" يوم 14 أبريل الحالي، المباراة الوحيد لـ"الحمر" أمام أحد الأندية الستة الأولى في الترتيب، بينما نصف مباريات الفريق المتبقية للفريق الذي يقوده يورغن كلوب أمام أندية بين الخمسة الأخيرة في الترتيب، حيث يبدأ بلقاء ساوثمبتون صاحب المركز 16 خارج أرضه الجمعة.

ويحتاج مانشستر سيتي، الذي فاز في آخر ثماني مباريات في البريميرليغ، لمواصلة انتصاراته حتى نهاية الموسم ليحتفظ باللقب.

وسيخوض مان سيتي مباراتين صعبتين بين الست الأخيرة، فيما يمكن أن يمثل معركة مثيرة لحسم اللقب.

وسيستضيف سيتي، الذي خاض أربع من آخر ست مباريات خارج ملعبه، توتنهام في 20 من الشهر الحالي، في مباراة تأتي بعد مواجهتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بين الفريقين.

وبعدها سيخوض مانشستر سيتي مباراة ديربي عصيبة أمام غريمه مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في 24 أبريل، قد تمنح "الشياطين الحمر" الفرصة لإحباط آمال "السيتزنز" للاحتفاظ باللقب.

وستكون مباراة "أولد ترافورد" صعبة على الفريقين في ظل الصراع الشرس على اللقب، لكن النتيجة التي عادة ما ترضى مان سيتي، التعادل في أرض مان يونايتد، قد لا تكون كافية هذه المرة لليفربول لتحقيق التوازن.

وعادة لا يخلو صراع اللقب من بعض المفاجآت، حيث أظهرت أندية مثل ليستر سيتي، الذي سيستضيف سيتي في الجولة قبل الأخيرة، وولفرهامبتون الذي سيلعب أمام ليفربول بأنفيلد في الجولة الأخيرة، قدرتها على إزعاج الأندية الكبيرة.

ويوجد عنصر آخر سيكون حاسما في تحديد البطل هو مشاركة الفريقين، مان سيتي وليفربول، في دور الثمانية بدوري الأبطال، وفي حال خروج أي منهما من البطولة الأوروبية سيخف عليه ضغط المباريات.

وفيما يلي مباريات الفريقين حتى نهاية الدوري الممتاز:

مانشستر سيتي:

14 أبريل: كريستال بالاس (خارج ملعبه)

20 أبريل: توتنهام (على أرضه)

24 أبريل: مانشستر يونايتد (خارج ملعبه)

28 أبريل: بيرنلي (خارج ملعبه)

الرابع مايو: ليستر سيتي (على أرضه)

12 مايو: برايتون (خارج ملعبه)

ليفربول:

الخامس من أبريل: ساوثمبتون (خارج ملعبه)

14 أبريل: تشلسي (على أرضه)

21 أبريل: كارديف سيتي (خارج ملعبه)

26 أبريل: هيدرسفيلد تاون (على أرضه)

الرابع من مايو: نيوكاسل (خارج ملعبه)

12 مايو: ولفرهامبتون (على أرضه)