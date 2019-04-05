وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أرباح توتنهام الموسم الماضي بلغت 112.9 مليون جنيه إسترليني (حوالي 148 مليون دولار).

وتابعت "كما كانت مداخيل نادي شمال لندن قياسية، بعد أن حقق 380 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 500 دولار أميركي".

وجرى تسجيل إجمالي ربح توتنهام قبل الضريبة في حدود 138.9 مليون جنيه إسترليني (181 مليون دولار). وبلغت قيمة الضريبة حوالي 26 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).

وكانت فاتورة أجور توتنهام منخفضة الموسم الماضي، لم تتعد 147 مليون جنيه (139 مليون دولار)، مما يعني أنها أقل بنصف فاتورة مانشستر يونايتد، وأقل بنحو 100 مليون جنيه (131 مليون دولار) من فاتورة منافسه أرسنال.

وكان ليفربول أعلن، الموسم الماضي، بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 106 ملايين جنيه إسترليني (139 مليون دولار).

والأربعاء، دشن نادي توتنهام هوتسبر رسميا ملعبه الجديد، بمواجهة فريق كريستال بالاس، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت "ديلي ميل" إن الملعب، الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، كلف تشييده نحو مليار جنيه إسترليني (نحو مليار و310 ملايين دولار أميركي).