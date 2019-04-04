وأجبرت إصابة في الرباط الصليبي، الدولي الإماراتي على الابتعاد عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي، عندما أصيب خلال مباراة الهلال والشباب في الدور الأول من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يحقق الهلال الاستفادة الكاملة من عموري بسبب الإصابة، علما بأن عقده الأصلي مع الفريق سينتهي هذا الموسم، بعدما انضم للفريق مطلع الموسم الحالي قادما من العين الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد.

وأوردت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن "عموري يرى أنه لم يقدم شيئا للهلال، بسبب الإصابة التي لحقت به، فيما يرغب النادي في الإبقاء على اللاعب الموهوب في صفوفه لموسم آخر".

وتوقعت الصحيفة أن "يتم التوقيع مع لاعب العين السابق نهاية هذا الموسم".