ويسابق لاعب برشلونة السابق الزمن من أجل العودة سريعا للملاعب، والمشاركة في نهائي كأس فرنسا أمام رين في الـ27 من أبريل المقبل، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ولم يشارك نيمار مع النادي الباريسي منذ الـ23 من يناير الماضي، بعد تعرضه لكسر في مشط قدمه اليمنى خلال مباراة في كأس فرنسا أمام ستراسبورغ.

من جانبه، طمأن نادي باريس سان جرمان جماهير النادي الباريسي بتماثل نيمار للشفاء من الإصابة التي حرمت النادي من خدماته لأكثر من شهرين.

وتأهل باريس سان جرمان لمواجهة رين في المباراة النهائية للكأس، وذلك بعد فوزه على نانت بثلاثية من دون رد في الدور قبل النهائي.