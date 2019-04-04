وبينما تمسكك منتخب بلجيكا بصدارة تصنيف الفيفا متقدما على المنتخب الفرنسي (الثاني) والبرازيل (الثالث)، تقدم منتخب "الأسود الثلاثة" إلى رابع مراكز الفيفا، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 1647.

وتراجع منتخب كرواتيا إلى المركز الخامس، متفوقا على منتخب أوروغواي الذي ارتقى للمركز السادس بـ1613 نقطة، قبل نظيره البرتغالي الذي هبط للمركز السابع.

وحافظت منتخبات سويسرا وإسبانيا والدنمارك على مراكزها بين الـ10 الكبار من الثامن إلى العاشر على الترتيب.

وعلى المستوى العربي، حافظ منتخب تونس على الصدارة في المركز 28 عالميا، يليه المنتخب المغربي الذي هبط مركزين ليحتل المركز الـ45، بينما جاء المنتخب المصري في المركز الـ57.

وجاء المنتخب الإماراتي في المركز الخامس عربيا والسادس آسيويا والـ67 عالميا، وحل المنتخب السعودي في المركز السابع عربيا وآسيويا والـ72 عالميا.