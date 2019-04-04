وتعرض بونوتشي للانتقاد من العديد من اللاعبين عقب قوله إن كين تحمل 50 بالمئة من هذه الواقعة، وجماهير كالياري 50 بالمئة.

وقال الدولي الإيطالي عبر تطبيق "إنستغرام" الخميس "أدليت بتصريحات عقب انتهاء المباراة مباشرة وكلماتي أسيء فهمها تماماً ربما بسبب أني كنت متعجلاً للغاية في الطريقة التي عبرت بها عن أفكاري".

وتابع "ساعات وسنوات ليست كافية للحديث عن هذا الموضوع. أدين بشدة كافة أشكال العنصرية والتمييز. هذه الانتهاكات غير مقبولة على الإطلاق، وهذا أمر مفروغ منه ولا يجب أن يساء فهمه".

ووقف كين، التي تعرض لهتافات عنصرية طوال المباراة، أمام جماهير كالياري خلف المرمى عقبت تسجيله الهدف الثاني في الفوز 2-صفر وفتح ذراعيه.

وردت جماهير كالياري على ذلك بإطلاق إهانات عنصرية منها أصوات تشبه أصوات القردة ضد اللاعب. واعتبر مشجعون هذا الرد بمثابة طريقة لإزعاج لاعب منافس بغض النظر عن عرقه.

وقال بونوتشي حينها إن كين كان ينبغي عليه الاحتفال مع زملائه بالهدف وهي تصريحات أثارت رحيم سترلينغ مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي وعلق قائلا "كل ما يمكنك فعله الآن هو الضحك".