وقال غوارديولا إن لاعبي "الريدز" نجحوا في تحويل أنفهسم إلى منافسين عن اللقب هذه السنة، مضيفا "ليفربول واحد من أقوى وأفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق".

وتابع "أبناء يورغن كلوب يملكون كل شيء، وحققوا أرقاما وإحصائيات جيدة ودفاعهم وهجومهم يمتازان بالقوة، لذلك ينافسون هذا الموسم على اللقب".

وعاد ليشير إلى أن ليفربول كان يواجه بعض المشكلات في مراكز اللاعبين، "لكن هذا الأمر تحسن كثيرا الآن".

ولم يوضح المدير الفني الإسباني تفاصيل مشكلات المراكز، لكن المؤكد أن الأمر تغير الآن بعد تمكن المدير الفني الحالي لليفربول، يورغن كلوب، من تحقيق الاستفادة المثلى من لاعبيه القدامى وعناصره الجديدة لاسيما بعد الرحيل الصادم لنجمه البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة وما سببه من فراغ لم يطل.

كما حذر المدرب الإسباني لاعبيه من التركيز على ليفربول ونتائجه قائلا إن ذلك سيكون "خطأ كبيرا"، مضيفا "أحث الفريق دائما على التركيز على نفسه".

ويوم أمس الأربعاء، فاز "مان سيتي" على ضيفه كارديف سيتي بهدفين نظيفين، من توقيع كيفين دي بروين وليروي سانيه.

وبهذه النتيجة، عاد مانشستر سيتي للتربع على عرش "البريمرليغ" بـ80 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مطارده ليفربول.