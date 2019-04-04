ووفق ما ذكرت الصحيفة، في نسختها العربية، فإن زيدان اعترف بصعوبة المباراة أمام فالنسيا، مساء الأربعاء، التي تعرض الفريق الملكي خسارها للخسارة بهدف مقابل اثنين، وهي الهزيمة الأولى للمدرب الفرنسي بعد عودته إلى أسوار "سانتياغو برنابيو".

وقال "ريال مدريد دخل المباراة بشكل جيد للغاية لكننا افتقدنا للهدف المبكر، لم نصل لمرماهم كثيرا.. هم لديهم دوافع أكثر منا خلال الفترة الحالية، لأنهم يراهنون على الصعود لبطولة دوري الأبطال".

وأضاف، في تصريحه للصحفيين "كنا نستحق التعادل على أقصى تقدير، لكن الحظ لم يحالفنا.. هذه الهزيمة لن تقلل من عزيمتنا في الفترة المقبلة، وسنعمل على التحسن"، مشيرا إلى أن هدف الفريق الحالي هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة، وذلك من خلال الفوز بكل المباريات المتبقية.

وتابع "الليغا لم تنته بعد، سنقاتل عليها وسننتظر تعثرات الغريمين برشلونة وأتلتيكو مدريد، لكن أضمن لكم أننا سنفوز في حال تعثروا"، وفق ما نقلت "آس".

وختم زيدان حديثه المتفائل بقدر مبالغ فيه برأي كثيرين بالقول "خلاصة المباريات الثلاث التي توليت فيها مهمة الفريق نتجت عنها أمور إيجابية، انتصاران وخسارة وحيدة، أتطلع للفوز بالعلامة الكاملة فيما هو قادم، اللاعبون يودون إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ57 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة، وخمس نقاط عن جاره أتليتيكو مدريد، قبل 8 جولات فقط على نهاية المسابقة.