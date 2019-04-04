ويواجه النادي الباريسي، حامل الرقم القياسي في المسابقة مع 12 لقبا، في المباراة النهائية على ملعب "ستاد دو فرانس" في 27 أبريل الحالي، رين الذي كان قد أقصى ليون 3-2 الثلاثاء.

في المقابل فشل نانت، الفائز بالكأس ثلاث مرات، في سعيه لإحراز أول ألقابه منذ عام 2001 حين تود بطلا للدوري.

وبات سان جرمان على بعد مباراة واحدة من تحقيق الثنائية المحلية بعدما ضمن بنسبة كبيرة فوزه بالدوري المحلي، علما أنه كان فقد فرصة الدفاع عن لقبه في كأس الرابطة بخروجه من ربع النهائي على يد غانغان 1-2.

ويبتعد النادي الباريسي بفارق 20 نقطة في صدارة الدوري عن مطارده المباشر ليل، وبإمكانه حسم اللقب نهائيا في صالحه في حال فوزه على ستراسبورغ الأحد المقبل، شرط عدم فوز ليل على رينس في اليوم ذاته.

ويأمل سان جرمان تحقيق الثنائية لإنقاذ ما تبقى بعدما خرج خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو يعول على نجمه الواعد كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفان بانتظار عودة نجمه البرازيلي نيمار ومهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وبمواجهة اعتماد نانت على الدفاع، استحوذ لاعبو سان جرمان على الكرة في الشوط الأول بنسبة 78 بالمئة.

ونجح سان جرمان في ترجمة أفضليته واختراق دفاع ضيفه بفضل لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي حول كرة من المهاجم كيليان مبابي عند حافة المنطقة إلى تسديدة زاحفة بقدمه اليمنى استقرت في شباك فريق الـ "كاناري" (29)، مسجلا هدفه الأول مع النادي الباريسي.

وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة خسر نادي العاصمة جهود مدافعه البرازيلي ماركينيوس بسبب الإصابة، فخرج من الملعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحل بدلا منه لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس.

وانطلق الشوط الثاني في ظل أجواء ماطرة، وتابع سان جرمان تهديد مرمى منافسه، في وقت فرط مبابي بفرصة تعزيز النتيجة بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 66 بعدما استعان حكم اللقاء بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") لاحتساب لمسة يد على لاعب نانت نيكولا بالوا، فسددها بطل مونديال 2018 مرة أولى ناجحة، لكنه فشل في الثانية بعدما طلب منه الحكم إعادة التسديدة.

وبينما اعتقد نانت أن الحظ ابتسم له، وجد نفسه مضطرا لمواجهة نجوم سان جرمان بعشرة لاعبين بعدما طرد الحكم مهاجمه المالي خليفة كوليبالي لنيله البطاقة الصفراء الثانية (72).

وأمام تراجع نانت إلى منطقته، ضغط سان جرمان لمضاعفة النتيجة فكان له ما أراده بعدما عوض مبابي في الدقيقة 85 إخفاقه الأول، بتنفيذ ركلة جزاء ناجحة حصل عليها البديل البرازيلي داني ألفيش الذي دخل في الدقيقة 77، قبل أن يعمق الأخير من جراح نانت بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من كرة "ساقطة" بعد تمريرة من فيراتي داخل المنطقة (2+90).