ومنذ الدقيقة الأولى حاول "السيتيزنز" تسجيل هدف التقدم من خلال محاولة للاعب البلجيكي كيفن دي بروين، والذي تمكن من إحراز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة من تسديدة قوية في زاوية صعبة لمرمى كارديف.



وواصل مانشستر سيتي الضغط في الشوط الأول، حيث أهدر البرازيلي غابرييل جيسوس فرصة ثمينة في الدقيقة 28، عندما مرت الكرة التي سددها بجانب مرمى الفريق الخصم.



وشهدت الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الشوط الأول، تقدم مانشستر سيتي بهدف ثان أحرزه الألماني ليروي ساني، بعدما جهز له جيسوس الكرة بصدره، فسددها مباشرة نحو القائم البعيد لمرمى كارديف.

ومع بداية الشوط الثاني اعتمد لاعبو السيتي على تمريرات قصيرة في منتصف الملعب، مع بعض المحاولات عبر تسديدات على مرمى كارديف لم تثمر عن أي أهداف.



وأرسل فيل فودين في الدقيقة 66 كرة لداخل منطقة جزاء كارديف، قابلها إيميرك لابورتي برأسية تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وأتيحت الكثير من الفرص لمانشستر إلا أن لاعبيه لم يفلحوا في ترجمتها لأهداف، لينتهي اللقاء بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز بات رصيد مانشستر سيتي 80 نقطة، متقدما على ليفربول الذي يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة، في حين يأتي كارديف برصيد 28 نقطة في المركز 18.