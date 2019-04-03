وسجل للجزيرة كل من إيرنست أسانتي (3 + 48)، وعلي مبخوت (28 + 79)، وناصر بارازيت (48). بينما أحرز هدف العين الوحيد إسماعيل أحمد (42).

ورفع الجزيرة رصيده بهذا الفوز إلى 37 نقطة محتلا بذلك المركز الثالث، في حين تجمد رصيد العين عند 38 في ثاني مراكز الدوري.

وفي مباراة أخرى، فاز النصر على ضيفه الوصل 4-2، حيث سجل لأصحاب الأرض الإسباني نغريدو ثلاثة أهداف (53 + 77 + 91)، وجاسم يعقوب (83). بينما جاء هدفا الوصل بتوقيع البرازيلي كايو في الدقيقتين (7 + 61)

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد الوصل عند 23 نقطة في المركز السابع.