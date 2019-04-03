وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية لقاء فريقه أمام ساوثمبتون في المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي: "عندما يقول الجميع أنه لم يسجل، منذ لا أعرف عدد المباريات، فهو لا يبدو أنه يهتم. وأنا بدوري لست مهتما".



وتابع المدرب الألماني: "نحن حتى لم نتحدث عن هذا الأمر. أعتقد لو أن المسألة واضحة سنتكلم عنها. ولكن كيف يمكن التعامل مع حالة حيث سجل خلالها 40 هدفا الموسم الماضي؟ مسيرته لم تنته! في حال تمكن من تسجيل 20 هدفا هذا الموسم، سيكون قد سجل 60 هدفا في موسمين. الأمر ليس سيئا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ورأى كلوب أن على لاعبه التأقلم أكثر مع الرقابة اللصيقة التي يفرضها عليه لاعبو الأندية الأخرى، معتبرا بأن المهاجم المصري يشكل "تهديدا (للآخرين). يساعدنا كثيرا. يتأقلم مع جميع الحالات، وفي حال لم يكن لديك سواه (مهاجم) بإمكانك الاعتماد عليه كثيرا" في إشارة إلى نجاح السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في تسجيل الأهداف.



ودافع مدرب الـ"ريدز" حديثه عن لاعبه قائلا: "هذا الموسم، لا نعتمد على أهداف "مو" حتى لو أنه في حالة جيدة جدا مقارنة مع بقية اللاعبين. لقد سجل 17 هدفا في الدوري، وهو رقم جيد، وتنتظرنا مباريات عدة".



وتألق صلاح خلال موسمه الأول مع ليفربول بتسجيله 44 هدفا في مختلف المسابقات، منها 32 في الدوري الممتاز.



وعلى رغم صومه عن التهديف منذ التاسع من فبراير، إلا أن الدولي المصري عرف طريق الشباك 20 مرة هذا الموسم، منها 17 هدفا في الدوري المحلي.