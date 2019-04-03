وأورد الرئيس اليميني الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، ويبدو أن الجزء الأول منه التقط على هامش زيارته إسرائيل هذا الأسبوع.

وأظهر القسم الأول من الشريط بولسونارو مبتسما قبل أن يعطي الكلام لنتانياهو الواقف بجانبه، فتوجه الأخير بالإنجليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج غابريال ميدينا بالقول "رجاء، عليكما أن تزورانا. أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضروا الجميع معكما!".

وفي الجزء الثاني من الشريط نفسه، ظهر الدولي البرازيلي، وهو يرد على الدعوة بالقول بالإنجليزية "مرحبا نتانياهو وبولسونارو. أشكرك على دعوتك. إسرائيل ، نحن قادمان!".

كما أظهر الشريط ميدينا وهو يرد بدوره إيجابا على الدعوة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ 23 يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة في مشط قدمه اليمنى خلال مباراة لباريس سان جرمان ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا.

وأعلن ناديه أن اللاعب سيبدأ الأربعاء خوض تمارين بشكل اختباري، مؤكدا أن "تحسن نيمار من إصابته يتقدم بشكل جيد".