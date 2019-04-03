ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي رفع إليه الفريق الفرنسي النزاع، على طلب كارديف تمديد المهلة النهائية التي حددها بشأن تقديم المستندات في قضية سالا كي يتمكن من إصدار حكمه، والتي كان من المفترض أن تنتهي الأربعاء، حتى 15 أبريل الحالي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" بيان النادي الويلزي الذي جاء فيه: "طلب كارديف وتمت الموافقة على طلبه من أجل تمديد المهلة النهائية للرد على فيفا في هذه المسألة".

وأضاف البيان: "كتب كارديف مؤخرا إلى نانت مقترحا عقد اجتماع للتباحث بشأن القضايا المتعلقة بمأساة إيميليانو سالا وانتقاله، وذلك وفقا لرغبة فيفا بالتوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين. حتى الآن، لم يتلق كارديف ردا من نانت".

وفي المقابل أشارت التقارير أن النادي الفرنسي يخطط للطعن بطلب كارديف، بعدما أتم تحضير الأوراق والمستندات المطلوبة.

وقضى سالا في سن الثامنة والعشرين مع الطيار ديفيد إيبوتسون لدى تحطم طائرة كانا على متنها، في بحر المانش في 21 يناير الماضي، بعدما كان المهاجم في طريقه من نانت إلى كارديف بعد اتفاق على انتقاله من الأول إلى الثاني مقابل صفقة قياسية للنادي الويلزي بلغت 15 مليون جنيه إسترليني (19,7 مليون دولار).

ودخل الناديان في تجاذب بشأن رسوم الصفقة، فيما أفاد مصدر مقرب من كارديف سيتي صحيفة "ديلي تلغراف" الأسبوع الماضي أن النادي لا يدين بشيء إلى نانت لأنه يعتبر العقد "لاغيا وباطلا".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن عقد سالا الذي وقعه مع كارديف تم رفضه من قبل رابطة الدوري الممتاز، حيث لقي اللاعب حتفه قبل أن يتمكن من التوقيع على عقد جديد، إضافة إلى ضلوع الطرفين بخلاف بشأن ما إذا كان قد وافق على التوقيع على عقد جديد أم لا.