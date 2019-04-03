ونشر ماكغريغور صورة من حفل زفاف حبيب تظهر زوجة الأخير وهي تغطي وجهها بالكامل مع تعليق "تبدو زوجتك كمنشفة"، قبل أن يقوم بحذفها لاحقا.



وأثار منشور ماكغريغور عاصفة من الانتقادات التي وصفت رياضي الفنون القتالية المختلطة بالـ"العنصري"، وبأنه "ينتقد عادات وتقاليد وأديان الشعوب".

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية التي نشرت الصورة عددا من التعليقات التي هاجمت ماكغريغور ومنها واحدة تعود لمستخدم إيرلندي أشار "باعتباري إيرلنديا فمن الواجب الدفاع عن ماكغريغور، إلا أن ما قام بنشره لا ينم سوى عن شخص لا يمثل الوجه الحقيقي لبلدنا".

وعلق آخر: "يجب ألا نقحم العادات والأديان في الرياضة، وعليك يا ماكغريغور أن تتمتع بالروح الرياضية وتنتقم من نورمحمدوف في حلبة النزالات وليس بعالم السوشيال ميديا".



وشهد شهر أكتوبر الماضي نزالا بين ماكغريغور ونورمحمدوف، حسمه المقاتل الروسي في مفاجأة من العيار الثقيل بنزال الوزن الخفيف.