ويتصدر الشارقة ترتيب الدوري مع 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مطارده العين، الأمر الذي يجعل تعثر الأخير، وفوزه هو على عجمان في وضعية مريحة قبل 8 مراحل من ختام البطولة لإحراز اللقب السادس في تاريخه.



ولم يعرف الشارقة طعم الخسارة حتى الآن، وهو مرشح لتحقيق فوزه الثامن على التوالي على حساب عجمان صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة، على أمل ان يقدم الجزيرة له هدية بإسقاط العين.



ويخوض العين المباراة وعينه على فوز للاستمرار في مطاردة الشارقة والضغط عليه قبل لقائهما المرتقب في المرحلة الحادية والعشرين، لكنه يصطدم بعقبة الجزيرة الذي كان ألحق به الخسارة على أرضه ذهابا 1-2.



وشدد مدرب العين الإسباني خوان كارلوس غاريدو على أن فريقه "دخل مرحلة مهمة جدا من الموسم، والمؤكد أن كل النتائج المقبلة ستحدد مكان الفريق في الترتيب".



وتابع "مباراة الجزيرة غاية في الأهمية بالنسبة لجميع عناصر الفريق، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



من جهته، حدد الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة هدف فريقه باحتلال مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بعدما فقد فرصة المنافسة على اللقب بخسارته أمام الشارقة 2-3 في الجولة الماضية، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 34 نقطة.



وقال هيرتوغ الذي يفتقد خدمات البرازيلي ليوناردو بيريرا للإصابة والمدافع فارس جمعة للإيقاف: "هدفنا في المراحل المتبقية هو المنافسة على نيل المركز الثاني أو على أقل تقدير الحلول ضمن المراكز الثلاث الأولى لضمان إحدى البطاقات المؤهلة لخوض غمار دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، لذلك ليس أمامنا سوى تحقيق الفوز في كل المباريات".

ويواجه الجزيرة تحديا مزدوجا، إذ لا يبتعد عن الوحدة الخامس وبني ياس السادس إلا بفارق أربع نقاط، لذلك فإن تعثره في قمة الأربعاء سيجعل طموحاته القارية في خطر.



ومع اقتراب الشارقة من حسم اللقب، تتنافس خمسة فرق هي العين وشباب الأهلي والجزيرة والوحدة وبني ياس، على المراكز من الثاني حتى الرابع التي تؤهل أصحابها للمشاركة في دوري أبطال آسيا مباشرة (المركزان الثاني والثالث) أو عبر خوض ملحق (المركز الرابع).



ويحل الوحدة ضيفا على الظفرة الثامن برصيد 23 نقطة الخميس، وبني ياس على الإمارات الثالث عشر (12 نقطة) المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية الجمعة في ختام المرحلة التي تشهد مواجهة أسهل لشباب الأهلي الثالث (35 نقطة) أمام دبا الفجيرة الأخير بثماني نقاط.



وفي المباريات الأخرى، يلعب الأربعاء أيضا النصر الحادي عشر بقيادة مدربه الجديد البرازيلي كايو زاناردي، الذي حل بديلا للإسباني بينات سان خوسيه المقال من منصبه بعد الخسارة المفاجئة أمام دبا الفجيرة 1-2، مع ضيفه الوصل السابع، والفجيرة الثاني عشر مع الاتحاد كلباء العاشر.