ويقصد المدير الفني الإسباني بذلك تفكير لاعبيه في حصد الألقاب الأربعة التي يمكن للفريق التتويج بها هذا الموسم، ليركزوا على لقاء كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء.

ومع حسم الفريق بالفعل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، يحتل "السيتزينز" بقيادة غوارديولا المركز الثاني متراجعا بنقطتين خلف ليفربول، لكنه يملك مباراة مؤجلة وبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، والدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع وجود فرصة للفريق لنيل الألقاب الثلاثة المتبقية، قال غوارديولا إنه من السهل خروج الفريق خالي الوفاض.

وقال خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء "خلال أسبوع واحد أو في غضون 3 أيام يمكن أن نخسر كافة الألقاب الثلاثة".

وتابع: "لماذا الحديث عن الرباعية بينما في هذا البلد (..) لم يحدث هذا من قبل".

"أندية أسطورية مثل ليفربول...والفترة الخاصة بأليكس فيرغسون (مع مانشستر يونايتد) وجوزيه مورينيو في تشلسي وأرسين فينغر مع أرسنال.. لم يفعل أحد ذلك. لذا فلماذا يجب علينا أن نفعلها"؟

وسيؤدي الفوز على كارديف إلى ارتقاء الفريق فوق ليفربول قبل أن يواجه مانشستر سيتي منافسه برايتون آند هوف ألبيون في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.

وسيواجه الفريق بعدها توتنهام هوتسبير في مباراة الذهاب بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وأضاف غوارديولا "لست داخل ذهن اللاعبين والجماهير لأخبرهم بما يجب عليهم التفكير فيه.

"إذا كانوا يحلمون ويفكرون في الفوز بكل شيء، فإنني لست الشخص الذي يمكنه التحدث وقتها".